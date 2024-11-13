Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации сообщили о значительных потерях украинских войск в приграничных районах Курской области за последние сутки. Согласно информации, предоставленной Минобороны России, за этот период было уничтожено более 450 украинских военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины и ряд другой техники.

В отчете указано, что среди уничтоженной техники находятся два танка, три боевые машины пехоты (в том числе две БМП Bradley), два бронетранспортера M113 американского производства, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, включая одну самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и четыре миномета. Также был уничтожен зенитный ракетный комплекс Crotale французского производства и 49 автомобилей.

Согласно данным Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении противник понес общие потери, превышающие 32 150 военнослужащих, а также утратил 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров и 1146 боевых бронированных машин.