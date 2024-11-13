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Регион
13 ноября, 06:47

Тела 8 тысяч солдат ВСУ брошены в российских моргах, столько же лежат на полях под Курском

Mash: Тела более 8 тысяч убитых под Курском солдат ВСУ находятся в моргах РФ

Тела более 8 тысяч солдат украинской армии, убитых в ходе вторжения в Курскую область, до сих пор остаются в приграничных моргах. На их опознание и передачу Украине может уйти не менее трёх лет. Об этом пишет Mash.

Тела убитых в ходе вторжения боевиков находятся в моргах Курской, Белгородской и Ростовской областей. Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов рассказал, что в приграничных районах обустроили полевые медлагеря, которые также принимают погибших украинских солдат. Большинство из них эвакуируют постепенно.

Сперва их отвозят в полевые лагеря. Опознать некоторых бойцов ВСУ помогают медальоны, однако большинство так и остаются неопознанными. Их перевозят в морги в холодильных камерах, однако и там уже не остаётся свободного места. Из-за этого тела начали отправлять в Ростов-на-Дону, где для погибших построили специальные ангары. Там уже находится от 5 до 8 тысяч тел. Ещё примерно столько же до сих пор лежат на полях под Курском.

Многих погибших украинских солдат хоронят по-простому — в братских могилах. 90% из них имеют минно-взрывные ранения.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎563 на 37»
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎563 на 37»

Ранее в Минобороны России заявили, что военная авантюра в Курской области стоила украинской армии уже более 31 тысячи солдат. Однако руководство ВСУ считает такие потери вполне оправданными, ведь это помогает Украине удерживать посыпавшийся фронт на Донбассе.

«Искандер» разнёс крупную колонну бронетехники ВСУ на пути в Курскую область
«Искандер» разнёс крупную колонну бронетехники ВСУ на пути в Курскую область
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Владимир Озеров
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