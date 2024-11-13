Тела 8 тысяч солдат ВСУ брошены в российских моргах, столько же лежат на полях под Курском

Тела более 8 тысяч солдат украинской армии, убитых в ходе вторжения в Курскую область, до сих пор остаются в приграничных моргах. На их опознание и передачу Украине может уйти не менее трёх лет. Об этом пишет Mash.

Тела убитых в ходе вторжения боевиков находятся в моргах Курской, Белгородской и Ростовской областей. Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов рассказал, что в приграничных районах обустроили полевые медлагеря, которые также принимают погибших украинских солдат. Большинство из них эвакуируют постепенно.

Сперва их отвозят в полевые лагеря. Опознать некоторых бойцов ВСУ помогают медальоны, однако большинство так и остаются неопознанными. Их перевозят в морги в холодильных камерах, однако и там уже не остаётся свободного места. Из-за этого тела начали отправлять в Ростов-на-Дону, где для погибших построили специальные ангары. Там уже находится от 5 до 8 тысяч тел. Ещё примерно столько же до сих пор лежат на полях под Курском.