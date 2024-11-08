Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «563 на 37»
Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военных – в этот раз Москва вернула Киеву 563 убитых бойцов и вернула 37 павших воинов спецоперации. Информацию подтвердил координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными.
«Удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории России», – информирует штаб.
Обмен состоялся сегодня, 8 ноября, в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины. Минобороны РФ официальных заявлений по данной теме пока не делало.
Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) пленным солдатам ВСУ позволили встретиться с родственниками. Данная практика проводится по всей стране, так как бывшие бойцы находятся в полной информационной изоляции. А 14 сентября Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. В августе Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе СВО солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ.
ТАСС / Александр Река