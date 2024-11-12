Минобороны: За время боёв под Курском ВСУ лишились 31 700 солдат и 200 танков
За сутки в Курской области ВСУ лишились более 300 человек, а также пяти танков и четырёх боевых машин. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, там предлоставили полную сводку о потерях армии Зеленского за всё время боёв в том регионе.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномёта, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, с начала боевых действий в Курской области противник понёс потери, которые составляют свыше 31 700 солдат и 200 танков. Вражеские подразделения также потеряли 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортёров, 1113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 орудий артиллерии, 40 установок для реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть MLRS от США, 11 пусковых установок для зенитных ракетных комплексов, семь машин для транспортировки и зарядки, 62 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции противовоздушной обороны, а также 27 единиц инженерной и другой техники, включая 13 машин для инженерного разминирования, одну установку УР-77, шесть бронированных машин для ремонта и эвакуации и командно-штабную машину.
Недавно украинский военнослужащий, который попал в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по сослуживцам в случае их попыток к отступлению. Такие вводные поступали по радиосвязи.
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