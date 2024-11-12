За сутки в Курской области ВСУ лишились более 300 человек, а также пяти танков и четырёх боевых машин. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, там предлоставили полную сводку о потерях армии Зеленского за всё время боёв в том регионе.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномёта, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.