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Регион
11 ноября, 14:16

Расчёты центра «Рубикон» в первой схватке дали противнику по зубам в Курской области

МО РФ впервые сообщило об успехах расчётов центра «Рубикон» в Курской области

Министерство обороны России впервые сообщило о том, что расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Расчётами центра «Рубикон» была выявлена и ликвидирована скрытая артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — отметили в военном ведомстве, предоставив видео с момента уничтожения техники.

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В октябре сообщалось, что Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» займётся формированием и укомплектовкой пяти отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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