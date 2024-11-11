Расчёты центра «Рубикон» в первой схватке дали противнику по зубам в Курской области
МО РФ впервые сообщило об успехах расчётов центра «Рубикон» в Курской области
Министерство обороны России впервые сообщило о том, что расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
«Расчётами центра «Рубикон» была выявлена и ликвидирована скрытая артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — отметили в военном ведомстве, предоставив видео с момента уничтожения техники.
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