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Регион
11 ноября, 09:26

Сырский оправдал мясорубку для ВСУ под Курском спасением посыпавшегося фронта

Сырский: ВСУ атаковали Курскую область, чтобы защитить другие направления

Пребывание украинских солдат в Курской области мешает российским штурмовикам прорываться в Покровском, Кураховском и Торецком направлениях. С таким утверждением выступил главком ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале.

«Наша задача на этом направлении — сдерживать врага. Если бы не стойкость наших воинов, то десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях», — написал Сырский, отметив, что это существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

Десантники ВС РФ эвакуировали бронемашины Bradley и Kirpi из Курской области
Десантники ВС РФ эвакуировали бронемашины Bradley и Kirpi из Курской области

Недавно американская разведка отметила, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и на Донбассе, что снижает шансы украинских вооружённых сил (ВСУ) на успех в этих регионах. Они добавили, что ВС РФ планомерно набирают силу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Николай Рюмин
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