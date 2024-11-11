Сырский оправдал мясорубку для ВСУ под Курском спасением посыпавшегося фронта
Сырский: ВСУ атаковали Курскую область, чтобы защитить другие направления
Пребывание украинских солдат в Курской области мешает российским штурмовикам прорываться в Покровском, Кураховском и Торецком направлениях. С таким утверждением выступил главком ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале.
«Наша задача на этом направлении — сдерживать врага. Если бы не стойкость наших воинов, то десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях», — написал Сырский, отметив, что это существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.
Недавно американская разведка отметила, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и на Донбассе, что снижает шансы украинских вооружённых сил (ВСУ) на успех в этих регионах. Они добавили, что ВС РФ планомерно набирают силу.
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