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10 ноября, 21:10

Разведка США оценила ситуацию для ВСУ в Курской области и на Донбассе

NYT: Разведка Штатов пессимистично оценила перспективы ВСУ в Курской области

Россия усиливает свои позиции в Курской области и на Донбассе, что снижает шансы украинских вооружённых сил (ВСУ) на успех в этих регионах, считает разведка США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Российская армия сосредоточила около 50 тысяч солдат с целью начать наступление и вернуть контроль над потерянными территориями. Также сообщается, что Россия смогла сохранить свои силы на Донбассе, что дало ей возможность действовать на нескольких фронтах одновременно.

В публикации подчёркивается, что Россия «неуклонно набирает силу», а некоторые американские военные и разведчики «всё более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины».

ВСУ за сутки лишились свыше 300 военных в ходе боёв в Курской области
ВСУ за сутки лишились свыше 300 военных в ходе боёв в Курской области

Минобороны регулярно публикует статистику по ликвидированным бойцам ВСУ в Курской области. Согласно последним данным, потери украинской армии превысили 31 тысячу военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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