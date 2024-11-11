Разведка США оценила ситуацию для ВСУ в Курской области и на Донбассе

Россия усиливает свои позиции в Курской области и на Донбассе, что снижает шансы украинских вооружённых сил (ВСУ) на успех в этих регионах, считает разведка США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Российская армия сосредоточила около 50 тысяч солдат с целью начать наступление и вернуть контроль над потерянными территориями. Также сообщается, что Россия смогла сохранить свои силы на Донбассе, что дало ей возможность действовать на нескольких фронтах одновременно.

В публикации подчёркивается, что Россия «неуклонно набирает силу», а некоторые американские военные и разведчики «всё более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины».