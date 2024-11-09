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Регион
9 ноября, 11:16

ВСУ за сутки лишились свыше 300 военных в ходе боёв в Курской области

Украинские войска потеряли более 300 солдат в боях в Курской области за последние сутки. Об этом докладывает Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили <...> две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть миномётов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

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Недавно российские войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции и лишили ВСУ до 770 бойцов. Помимо того, киевский режим потерял два автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Николай Рюмин
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