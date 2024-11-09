ВСУ за сутки лишились свыше 300 военных в ходе боёв в Курской области

Украинские войска потеряли более 300 солдат в боях в Курской области за последние сутки. Об этом докладывает Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили <...> две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть миномётов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.