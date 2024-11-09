Российские бойцы загнали подразделения ВСУ под Купянском в безвыходное положение

Российские военные не дают ВСУ перегруппироваться на Купянском направлении. Об этом рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, все маршруты отступления противника сейчас находятся под контролем авиации и артиллерии ВС РФ.

«Армия ВС РФ не оставляет ВСУ на Купянском направлении попыток для проведения перегруппировок. Их переправы уничтожаются, пути отступления контролируются нашей артиллерией и авиацией», — приводит ТАСС слова Ганчева.

Он подчеркнул, что некоторые подразделения противника попросту оказались в безвыходном положении.