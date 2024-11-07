Российские войска уже на подступах к Купянску
Ганчев: ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска
Российские войска находятся в нескольких километрах от города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал он РИА «Новости».
По его словам, ВС РФ постепенно продвигаются вглубь области, а контроль логистических путей ВСУ позволяет российским бойцам сохранять инициативу на поле боя.
Напомним, украинские влсти ещё в середине октября объявили обязательную эвакуацию в Купянске. Людей предупредили, что зимой там ен будет ни света, ни тепла. В Сети появились видео из опустевшего города.
Минобороны России