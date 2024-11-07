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Регион
7 ноября, 14:37

Российские войска уже на подступах к Купянску

Ганчев: ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска

Российские войска находятся в нескольких километрах от города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска»,рассказал он РИА «Новости».

По его словам, ВС РФ постепенно продвигаются вглубь области, а контроль логистических путей ВСУ позволяет российским бойцам сохранять инициативу на поле боя.

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Напомним, украинские влсти ещё в середине октября объявили обязательную эвакуацию в Купянске. Людей предупредили, что зимой там ен будет ни света, ни тепла. В Сети появились видео из опустевшего города.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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