Взвод элитной бригады ВСУ был уничтожен на Купянском направлении. Подразделение 77-й отдельной аэромобильной бригады, подготовленное по стандартам НАТО, было переброшено для попытки остановить наступление российских войск.

Однако контрнаступление, по данным SHOT, не состоялось: во время последних приготовлений в пункте временной дислокации в Синьковке, расположенном всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, около 30-40 военнослужащих, находившихся в частных домах, стали жертвами ударов ТОС-1А «Солнцепёк».