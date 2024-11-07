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Регион
7 ноября, 13:41

Русский «Солнцепёк» накрыл элитную бригаду ВСУ на Купянском направлении

Взвод элитной бригады ВСУ был уничтожен на Купянском направлении. Подразделение 77-й отдельной аэромобильной бригады, подготовленное по стандартам НАТО, было переброшено для попытки остановить наступление российских войск.

Взвод элитной бригады ВСУ уничтожен на Купянском направлении российским ТОС-1А «Солнцепёк». Видео © SHOT

Однако контрнаступление, по данным SHOT, не состоялось: во время последних приготовлений в пункте временной дислокации в Синьковке, расположенном всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, около 30-40 военнослужащих, находившихся в частных домах, стали жертвами ударов ТОС-1А «Солнцепёк».

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Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября

Вклад в победу над киевским режимом ежедневно делают и расчёты ОТРК «Искандер». Так, недавно ракета комплекса поразила контейнеровоз НАТО в порту Одессы, уничтожив крайне ценный для ВСУ груз. Позже выяснилось, что на борту корабля были запчасти для ремонта иностранной техники.

Обложка ©

SHOT

Марина Фещенко
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