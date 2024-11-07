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Регион
7 ноября, 20:59

Путин заявил о двух окружённых группировках ВСУ на Купянском направлении

Войска России блокировали две группировки ВСУ на Купянском направлении, заявил в ходе пленарной сессии «Валдая» президент РФ Владимир Путин.

«Вот сейчас на некоторых направлениях на Купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования", — сказал глава государства.

В одном из них украинские войска численностью около десяти тысяч человек прижаты к водохранилищу. В другом, под Купянском, группировка около пяти тысяч военных. ВСУ пытаются навести понтонные переправы для эвакуации, однако «наша артиллерия их мгновенно уничтожает», добавил Путин.

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Также в ходе выступления президент России объяснил, как построить добрососедские отношения с Украиной. По его словам, соседнее государство не должно быть инструментом в чужих руках для нанесения вреда РФ.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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