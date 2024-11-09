ВСУ потеряли до 770 военнослужащих в зоне работу бойцов группировки «ЮГ» ВС РФ

Российские войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 770 бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака противника», — сказали там.

Помимо того, киевский режим потерял два автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Ликвидированы три склада боеприпасов.