Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Ровнополь в ДНР, сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.
Также было нанесено поражение формированиям четырёх бригад ВСУ и теробороны в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зелёного Поля в ДНР.
А накануне, 11 ноября, ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области. В ходе активных действий войска взяли населённый пункт под контроль и сумели продвинуться дальше.
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ТАСС / Александр Река