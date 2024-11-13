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Регион
13 ноября, 09:28

Российские войска освободили Ровнополь в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Ровнополь в ДНР, сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Также было нанесено поражение формированиям четырёх бригад ВСУ и теробороны в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зелёного Поля в ДНР.

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А накануне, 11 ноября, ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области. В ходе активных действий войска взяли населённый пункт под контроль и сумели продвинуться дальше.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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