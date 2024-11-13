«Мы русские!»: Угледарцы со слезами радости встретили Пушилина и передали послание Путину

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил освобождённый российскими войсками город Угледар. Горожане встречали чиновников со слезами радости и признавались, что очень ждали возвращения в Россию и всегда верили в победу.

Денис Пушилин в Угледаре. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Пушилин показал в телеграм-канале кадры разрушенного города и встречу с населением. Угледарцы рассказали, что два года были вынуждены сидеть в подвалах, пока вокруг бесчинствовали солдаты ВСУ, называвшие местных «сепаратистами», «ждунами» и «предателями». Жители добавили, что всегда верили в русского солдата и никогда не признавали нацистскую власть в Киеве.

«Мы ждали Россию! Мы есть Россия и были Россией. Мы русские! И язык наш русский никто не отберёт», — сказала одна из женщин.