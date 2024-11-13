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13 ноября, 09:02

«Мы русские!»: Угледарцы со слезами радости встретили Пушилина и передали послание Путину

Пушилин показал видео трогательной встречи с жителями освобождённого Угледара

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил освобождённый российскими войсками город Угледар. Горожане встречали чиновников со слезами радости и признавались, что очень ждали возвращения в Россию и всегда верили в победу.

Денис Пушилин в Угледаре. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Пушилин показал в телеграм-канале кадры разрушенного города и встречу с населением. Угледарцы рассказали, что два года были вынуждены сидеть в подвалах, пока вокруг бесчинствовали солдаты ВСУ, называвшие местных «сепаратистами», «ждунами» и «предателями». Жители добавили, что всегда верили в русского солдата и никогда не признавали нацистскую власть в Киеве.

«Мы ждали Россию! Мы есть Россия и были Россией. Мы русские! И язык наш русский никто не отберёт», — сказала одна из женщин.

Горожане по очереди обнимали Пушилина и Кириенко, после чего попросили передать большой привет президенту РФ Владимиру Путину и поблагодарить его за защиту Донбасса. Сейчас угледарцев ждёт процедура получения российского гражданства, а также будут выплачены социальные пособия, оказана помощь с лечением и проживанием.

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Напомним, Угледар был освобождён 3 октября в ходе наступления подразделений группировки ВС РФ «Восток». Этот город был конечной точкой в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейшим укрепрайоном противника. Бои на этой территории велись очень ожесточённые. Глава ДНР Денис Пушилин утвердил госнаграду — медаль «За освобождение Угледара». Чиновник посетил город, оценил масштаб разрушений и пообщался с жителями.

Обложка ©

Денис Пушилин в Угледаре. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Татьяна Миссуми
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