Денис Пушилин учредил медаль ДНР «За освобождение Угледара»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды региона — медали «За освобождение Угледара». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики – медали «За освобождение Угледара», — говорится в его сообщении.

Он рассказал, что медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учреждён ещё Екатериной II в честь взятия русской армией под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков 6 (17) декабря 1788 года. Тогда было изготовлено всего 410 наград.