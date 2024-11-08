Денис Пушилин учредил медаль ДНР «За освобождение Угледара»
Медаль ДНР «За освобождение Угледара». Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды региона — медали «За освобождение Угледара». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики – медали «За освобождение Угледара», — говорится в его сообщении.
Он рассказал, что медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учреждён ещё Екатериной II в честь взятия русской армией под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков 6 (17) декабря 1788 года. Тогда было изготовлено всего 410 наград.
«Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И конечно, форма награды символизирует связь поколений», — указал Пушилин, добавив, что чёрно-серая лента олицетворяет уголь и сталь.
Напомним, российские войска взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив триколор РФ над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от украинских бойцов. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. После этого там начали эвакуацию мирных жителей, которые так и не выехали из населённого пункта.