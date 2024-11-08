Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 19:04

Денис Пушилин учредил медаль ДНР «За освобождение Угледара»

Медаль ДНР «За освобождение Угледара». Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Медаль ДНР «За освобождение Угледара». Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды региона — медали «За освобождение Угледара». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики – медали «За освобождение Угледара», — говорится в его сообщении.

Он рассказал, что медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учреждён ещё Екатериной II в честь взятия русской армией под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков 6 (17) декабря 1788 года. Тогда было изготовлено всего 410 наград.

«Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И конечно, форма награды символизирует связь поколений», — указал Пушилин, добавив, что чёрно-серая лента олицетворяет уголь и сталь.

Остальные бегут: Бойцы РФ рассказали, кто оказывает редкое сопротивление под Угледаром
Остальные бегут: Бойцы РФ рассказали, кто оказывает редкое сопротивление под Угледаром

Напомним, российские войска взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив триколор РФ над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от украинских бойцов. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. После этого там начали эвакуацию мирных жителей, которые так и не выехали из населённого пункта.

Николь Вербер
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar