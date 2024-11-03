Несколько взводов ВСУ попали в окружение у села Терны в ДНР
Бойцы киевского режима попали в окружение неподалёку от села Терны в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах в беседе с ТАСС. В плачевном положении дел оказались до нескольких взводов украинских войск.
«Группа противника в окружении в районе села Терны, идёт зачистка», — доложил источник.
Недавно около 12 снарядов РСЗО «Град», выпущенных в сторону Угледара, были сбиты всего одной ракетой расчёта российского ЗРК «Бук-М1». Подсобили нашим зенитчикам осколки, задевшие остальные ракеты.
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