Один залп понадобился русским зенитчикам, чтобы уничтожить пакет «Градов» ВСУ в Угледаре
Боец Тайга: «Бук-М1» одним залпом уничтожил около 12 ракет украинского «Града»
ЗРК «Бук-М1. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Около 12 снарядов РСЗО «Град», выпущенных в сторону Угледара, были уничтожены всего одной ракетой расчёта российского ЗРК «Бук-М1», рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным Тайга.
«Был произведён пуск по ближайшей цели, и за счёт поражения первой цели и разлёта осколков был поражён весь пакет», — приводит Министерство обороны его слова.
Расчёт также сумел уничтожить десятки воздушных целей, в том числе и беспилотники, например, «Фурия» и «Лелека». Сообщается, что в состав расчёта входят мобилизованные военнослужащие.
Как уже рассказывал Life.ru, бойцы нашей армии уверенно наступают, углубляясь на территории врага всё дальше. Раз за разом они освобождают всё новые и новые населённые пункты. Так, например, всего за неделю под контроль ВС РФ перешли сразу 12 пунктов.