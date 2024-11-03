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3 ноября, 07:32

Один залп понадобился русским зенитчикам, чтобы уничтожить пакет «Градов» ВСУ в Угледаре

Боец Тайга: «Бук-М1» одним залпом уничтожил около 12 ракет украинского «Града»

ЗРК «Бук-М1. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ЗРК «Бук-М1. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Около 12 снарядов РСЗО «Град», выпущенных в сторону Угледара, были уничтожены всего одной ракетой расчёта российского ЗРК «Бук-М1», рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным Тайга.

«Был произведён пуск по ближайшей цели, и за счёт поражения первой цели и разлёта осколков был поражён весь пакет», — приводит Министерство обороны его слова.

Расчёт также сумел уничтожить десятки воздушных целей, в том числе и беспилотники, например, «Фурия» и «Лелека». Сообщается, что в состав расчёта входят мобилизованные военнослужащие.

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Как уже рассказывал Life.ru, бойцы нашей армии уверенно наступают, углубляясь на территории врага всё дальше. Раз за разом они освобождают всё новые и новые населённые пункты. Так, например, всего за неделю под контроль ВС РФ перешли сразу 12 пунктов.

Мария Любицкая
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