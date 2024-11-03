Один залп понадобился русским зенитчикам, чтобы уничтожить пакет «Градов» ВСУ в Угледаре

Около 12 снарядов РСЗО «Град», выпущенных в сторону Угледара, были уничтожены всего одной ракетой расчёта российского ЗРК «Бук-М1», рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным Тайга.

«Был произведён пуск по ближайшей цели, и за счёт поражения первой цели и разлёта осколков был поражён весь пакет», — приводит Министерство обороны его слова.

Расчёт также сумел уничтожить десятки воздушных целей, в том числе и беспилотники, например, «Фурия» и «Лелека». Сообщается, что в состав расчёта входят мобилизованные военнослужащие.