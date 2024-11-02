Своих не бросаем: Наши дроноводы одним ударом спасли сослуживца от плена
Оператор дрона спас российского солдата от плена, убив сопровождающего из ВСУ
Российский солдат чудом избежал украинского плена благодаря помощи братьев по оружию. Оператор дрона ликвидировал бойца ВСУ, что сопровождал нашего военного на пути к месту расположения. Эпизод на видео запечатлел другой БПЛА.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как украинский боевик ведёт впереди себя безоружного россиянина. Всё это время за их передвижением внимательно следит беспилотник. Вэсэушник пытался сбить дрон автоматными очередями, но в этот день фортуна была на стороне наших бойцов. Как только пленный отошёл на безопасную дистанцию, рядом с солдатом противника раздались взрывы.
Спасение российского бойца от плена. Видео © Telegram / Дневник Десантника
А тем временем ряды опытных украинских дроноводов становятся всё реже и реже. Так, недавно в зоне СВО российские военные ликвидировали известного оператора с позывным «Саба», а за несколько дней до этого ВСУ потеряли под Курском сразу девятерых пилотов БПЛА.
Telegram / Дневник Десантника