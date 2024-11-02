Своих не бросаем: Наши дроноводы одним ударом спасли сослуживца от плена

Российский солдат чудом избежал украинского плена благодаря помощи братьев по оружию. Оператор дрона ликвидировал бойца ВСУ, что сопровождал нашего военного на пути к месту расположения. Эпизод на видео запечатлел другой БПЛА.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как украинский боевик ведёт впереди себя безоружного россиянина. Всё это время за их передвижением внимательно следит беспилотник. Вэсэушник пытался сбить дрон автоматными очередями, но в этот день фортуна была на стороне наших бойцов. Как только пленный отошёл на безопасную дистанцию, рядом с солдатом противника раздались взрывы.

Спасение российского бойца от плена. Видео © Telegram / Дневник Десантника