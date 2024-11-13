Пушилин заявил, что в освобождённом Угледаре почти не осталось целых зданий
Глава ДНР Денис Пушилин, посетивший Угледар в среду, сообщил о серьёзных разрушениях в городе, который был освобожден в начале октября.
«Разрушения действительно масштабные, целых зданий практически не осталось», - отметил он.
Пушилин добавил, что российские войска продвигаются дальше, и в Угледаре осталось немного жителей, которым оказывается необходимая поддержка.
Угледар был освобожден 3 октября в ходе наступления подразделений группировки ВС РФ «Восток». Этот город был конечной точкой в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейшим укрепрайоном противника. А ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды региона — медали «За освобождение Угледара».
Дмитрий Ягодкин/ТАСС