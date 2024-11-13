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13 ноября, 07:42

Пушилин заявил, что в освобождённом Угледаре почти не осталось целых зданий

Глава ДНР Денис Пушилин, посетивший Угледар в среду, сообщил о серьёзных разрушениях в городе, который был освобожден в начале октября.

«Разрушения действительно масштабные, целых зданий практически не осталось», - отметил он.

Пушилин добавил, что российские войска продвигаются дальше, и в Угледаре осталось немного жителей, которым оказывается необходимая поддержка.

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Угледар был освобожден 3 октября в ходе наступления подразделений группировки ВС РФ «Восток». Этот город был конечной точкой в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейшим укрепрайоном противника. А ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды региона — медали «За освобождение Угледара».

Обложка ©

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Марина Фещенко
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