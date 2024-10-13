«Удар в печень Украины»: Полковник назвал следующую крупную цель ВС РФ после Угледара

Следующей крупной целью ВС РФ после Угледара станет стратегически важный Покровск. Таким мнением поделился полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Лентой.ру».

«Они лишились одного из важнейших и мощнейших укрепрайонов, на котором замыкалось всё. Мы отрубили логистику, прикрыли дорогу на Крым. <…> Сейчас мы, похоже, направимся в Покровск. Мы получили стратегическую инициативу на этом направлении, что может привести к обрушению фронта», — высказался эксперт.

Он считает, что взятие Угледара было частью стратегического плана, главной целью которого является Покровск, а затем Славянск и Краматорск. Однако и сам Угледар имеет для ВС РФ экономически важное значение.