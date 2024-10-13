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13 октября, 19:26

«Удар в печень Украины»: Полковник назвал следующую крупную цель ВС РФ после Угледара

Полковник Баранец: Взятие Угледара открыло российским военным путь в Покровск

Следующей крупной целью ВС РФ после Угледара станет стратегически важный Покровск. Таким мнением поделился полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Лентой.ру».

«Они лишились одного из важнейших и мощнейших укрепрайонов, на котором замыкалось всё. Мы отрубили логистику, прикрыли дорогу на Крым. <…> Сейчас мы, похоже, направимся в Покровск. Мы получили стратегическую инициативу на этом направлении, что может привести к обрушению фронта», — высказался эксперт.

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Он считает, что взятие Угледара было частью стратегического плана, главной целью которого является Покровск, а затем Славянск и Краматорск. Однако и сам Угледар имеет для ВС РФ экономически важное значение.

«Это большой удар в печень промышленности Украины. <…> Мы проявили хорошее искусство потому, что брали этот Угледар больше двух лет. Здесь надо помнить про это искусство комплексного подхода к взятию. Это, конечно, очень мощный моральный удар», — добавил полковник в отставке.

Напомним, ВС РФ взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив российский флаг над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от вэсэушников. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. Отличившимся в этой операции вручили государственные награды. Контроль над Покровском позволит Российской армии разрушить логистические цепочки украинских подразделений, которые разрешают им перебрасывать резервы и боеприпасы по самым коротким путям, идущим из Константиновки, Дружковки, Славянска, Селидова, Курахова. Все они пересекаются именно в Покровске. Это может значительно повлиять на способность Украины вести боевые действия и серьёзно ударить по экономике страны.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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