Сводки СВО. Сатанисты бегут из Курской области, наступление в Запорожье, как ВСУ используют медиков, 13 ноября После недолгого затишья началось движение в Запорожской области, хунта забирает у украинцев скорые и больницы, под Курском обнаружили боевиков в гражданском — главные новости СВО. 12 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 13 ноября

300 вэсэушников погибли в Курской области за последние сутки. Из региона бегут иностранные наёмники. Андрес Рендон Сеспедес был ранен и отправился в Тернополь на лечение, но возвращаться на российскую территорию он больше не захотел, поэтому сбежал в Европу. Известно, что наёмник был приверженцем сатанизма. При изгнании сатанистов с Русской земли заметили работу новейшей САУ «Мальва». Она уничтожает врага на расстоянии до 25 километров.

Чтобы скрыться от российских военнослужащих, украинские военные переодеваются в гражданскую одежду. Естественно, обнаружить их удаётся, так как ходят в разгрузках и с оружием. Когда они будут уничтожены, СМИ противника могут создать картинку жертв российских ударов среди мирных, умалчивая, что это были подразделения ВСУ.

Экипаж Су-34 нанёс удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 13 ноября

В Донецкой Народной Республике — в Новоселидовке — установлен российский флаг. Украинские боевики постепенно покидают северный берег Кураховского водохранилища. Из Курахова противник начал выходить без приказа. Успехи есть и в Торецке (Дзержинск). Большая часть города под контролем наших воинов. Сейчас они пытаются перерезать трассу снабжения из Константиновки. На границе ДНР и Запорожской области также продвижения.

— С самого утра в украинских каналах паника из-за ударов Российской армии западнее Великой Новосёлки на Южно-Донецком направлении. Здесь ВС РФ удалось взять Ровнополь и зацепиться за Новодаровку, — пишет «Военная хроника».

Военные преступления со стороны Украины продолжаются. Из немецкого танка Leopard расстреляны жилые дома в селе Дальнее. Одну такую машину удалось подбить бойцам группировки «Центр».

Запорожская область, 13 ноября

Расчёт гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Киевский режим заговорил о возможном наступление Армии России на Запорожье. Уже сейчас идут локальные бои у Работина, Гуляйполя и других населённых пунктов. Чтобы сдержать натиск, решено затопить часть территорий.

— У нас есть точно подтверждённая информация — документально — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекраке, — заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Крупномасштабного наступления ждут уже в ближайшие дни. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Волошин говорит, что на этом направлении численность российских войск превышает украинские.

Где прячутся ВСУ

Чтобы избежать ударов, боевики взяли на вооружение автомобили скорой медицинской помощи. Их используют для переброски личного состава и вооружения.

— Наземные санитарно-транспортные средства пользуются таким же уважением и защитой, как и подвижные медицинские формирования, — гласит Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Проще говоря, удары по медицинскому транспорту запрещены, но на Украине забывают, что, как только они начинают его использовать, он выходит из-под защиты. Киевский режим приносит в жертву своим целям не только автомобили врачей, но и больницы. В Сумах российским войскам уже приходилось разбираться с городской больницей № 5, где располагалась техника ВСУ.

Какое ПВО получила Украина

Войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности США — MIM-23 Hawk. Фото © Wikipedia

Американские ЗРК Hawk могли поступить на вооружение Украины. Их передали власти Тайваня. Forbes сообщает, что у Киева могло оказаться до 15 батарей. Островное государство решило отказаться от них ещё в 2015 году, в том числе из-за их возраста.

— Hawk существует более 60 лет, но остаётся простым, надёжным и мобильным решением, которое легко модернизировать. Он эффективно работает против медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолётов, — пишет американское издание.

MIM-23 Hawk начали использовать ещё в 1960 году. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 километров, летящие на высоте до 20 километров. В США от них отказались ещё в 2002 году. В ходе Шестидневной войны комплексы использовались Израилем. С помощью Hawk они сбили свой же самолёт — и он стал единственным, который удалось поразить израильским военным. И хотя были удачные случаи применения, никакого влияние на ход СВО ЗРК не сделает.

Авторы Даниил Черных