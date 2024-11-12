Российские силы освободили треть Дзержинска (Торецка) в ДНР. Тем временем бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии продолжают наступление в сторону трассы, ведущей к Константиновке, поддерживая наших военных.

Командир роты с позывным Шмель рассказал РИА «Новости», что его подразделение планирует выйти на важную магистраль, ведущую на Константиновку, что существенно ослабит позиции противника. Эта дорога является жизненно важной для украинской армии, так как через неё происходят ротации, эвакуации и переброска различной техники, включая тяжёлую, а также снабжение Дзержинска.

«После захвата нескольких населённых пунктов мы сможем выйти на трассу и полностью перекрыть её», — отметил он.

Шмель заявил, что российская армия уже контролирует около тридцати процентов города. А задачей батальона является пресечение попытки прорыва, нейтрализация контратаки и обеспечение защиты флангов.