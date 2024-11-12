Вооружённые силы Украины понесли потери до 470 военнослужащих за сутки, а также утратили немецкий танк Leopard в результате операций российской группировки «Центр», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наши подразделения продолжили наступление в глубину позиций противника и нанесли удары по четырех украинским бригадам в Донецкой Народной Республике.

Были отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных бригад, 152-й егерской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 человек, танк Leopard производства Германии, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль «Козак» , семь автомобилей, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.