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Регион
12 ноября, 09:52

На счету группировки «Центр» оказался ещё один уничтоженный танк Leopard

Вооружённые силы Украины понесли потери до 470 военнослужащих за сутки, а также утратили немецкий танк Leopard в результате операций российской группировки «Центр», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наши подразделения продолжили наступление в глубину позиций противника и нанесли удары по четырех украинским бригадам в Донецкой Народной Республике.

Были отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных бригад, 152-й егерской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 человек, танк Leopard производства Германии, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль «Козак» , семь автомобилей, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Ну и что же тут криминального: Наши парни угнали у противника танк Leopard
Ну и что же тут криминального: Наши парни угнали у противника танк Leopard

Очередное немецкое «вундерваффе» опоздало на современную войну и оказалось неготовым к борьбе с главной угрозой танку — дронами. Что не так с новым Leopard 2A7 A1, Life.ru рассказывал здесь.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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