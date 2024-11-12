Тайвань помог тайно перевооружить украинскую ПВО

Тайвань передал Украине американские ЗРК HAWK, сообщил Тони Ху, бывший чиновник Пентагона. Согласно информации Forbes, ВСУ могли получить до 15 таких батарей, что составляет примерно треть от всей системы ПВО страны.

Сведения о такой поставке впервые появились в 2023 году, и переговоры по этому вопросу вели американские власти. Тайвань начал выводить HAWK из своего вооружения еще в 2015 году, заменяя их местными системами и импортируемыми NASAMS.

«HAWK существует более 60 лет, но остаётся простым, надежным и мобильным решением, которое легко модернизировать. Он эффективно работает против медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолётов. Ракеты HAWK совместимы с современными системами ПВО NASAMS», — отмечает издание.

Кроме того, десятки стран используют систему HAWK, что даёт Украине возможность закупать для неё сотни ракет. Однако у системы есть главный недостаток — радар уязвим к помехам.