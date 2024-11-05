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5 ноября, 17:00

Швеция передаст Украине два корабля и 40 тысяч противогазов

Министр Швеции Болин объявил о передаче Украине двух кораблей береговой охраны

Швеция намерена отправить Украине два корабля береговой охраны и предоставить пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

«Сегодня я имел большую честь представить новый пакет гражданской помощи [Украине], состоящий из 40 тысяч противогазов стоимостью 100 миллионов шведских крон [9,3 миллиона долларов], а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны вместе с дополнительным оснащением», — написал министр в соцсети X.

Болин добавил, что подписал с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соглашения об углублении сотрудничества между двумя государствами в области гражданской обороны.

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А ранее Life.ru писал, что Швеция обещала Украине 17-й пакет военной помощи на 443,5 миллиона долларов. Кроме того, на нужды ВСУ отправятся шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, переносные зенитно-ракетные комплексы Robot 70, защитные маски и оборудование.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

Дарья Нарыкова
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