Швеция передаст Украине два корабля и 40 тысяч противогазов

Швеция намерена отправить Украине два корабля береговой охраны и предоставить пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

«Сегодня я имел большую честь представить новый пакет гражданской помощи [Украине], состоящий из 40 тысяч противогазов стоимостью 100 миллионов шведских крон [9,3 миллиона долларов], а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны вместе с дополнительным оснащением», — написал министр в соцсети X.

Болин добавил, что подписал с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соглашения об углублении сотрудничества между двумя государствами в области гражданской обороны.