Швеция захотела изменить название Киева
Швеция предложила изменить написание названия столицы Украины с Kyiv на Kyjiv
В Швеции предложили изменить написание столицы Украины, Киева, с русскоязычного варианта Kyiv на украинский — Kyjiv. С такой идеей выступил член парламента Швеции Бьерн Седер. Своим предложением он поделился с министром иностранных дел страны Марией Мальмер Стенергард.
«Правительство Украины уже давно стремится заставить внешний мир использовать украинское написание названия своей столицы. Министерство иностранных дел Украины ведёт борьбу за то, чтобы заставить внешний мир прекратить использовать русское написание названия столицы Украины Киева, по-английски — Kyiv», — приводит текст соответствующего письма «Лента.ру».
До этого данный вопрос уже поднимали. Тогда, правда, решение так и не приняли.
«У меня всё ещё есть надежда, что у нынешнего министра иностранных дел есть как понимание важности сигнала, так и твёрдая приверженность делу и воле Украины. Поэтому я хотел бы спросить министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард, намерена ли министр действовать в правительстве и внешнеполитической администрации так, чтобы государство начало использовать украинское написание Kyjiv для обозначения столицы Украины?» — поинтересовался член парламента Швеции.
Ранее название Kiew на Kyjiw сменили в Германии. Произошло это ещё в феврале текущего года. Мера изменений коснулась веб-сайтов, табличек на Посольстве Германии на Украине и различных служебных печатей. Кстати, тогда же Кулеба посоветовал Бербок изменить написание слова «Одесса» на немецком языке, но получил отказ.
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