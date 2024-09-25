Швеция захотела изменить название Киева

В Швеции предложили изменить написание столицы Украины, Киева, с русскоязычного варианта Kyiv на украинский — Kyjiv. С такой идеей выступил член парламента Швеции Бьерн Седер. Своим предложением он поделился с министром иностранных дел страны Марией Мальмер Стенергард.

«Правительство Украины уже давно стремится заставить внешний мир использовать украинское написание названия своей столицы. Министерство иностранных дел Украины ведёт борьбу за то, чтобы заставить внешний мир прекратить использовать русское написание названия столицы Украины Киева, по-английски — Kyiv», — приводит текст соответствующего письма «Лента.ру».

До этого данный вопрос уже поднимали. Тогда, правда, решение так и не приняли.