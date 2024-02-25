Кулеба приказал немцам исправить язык, но нарвался на отказ

Название Одессы на немецком языке желательно писать с одной буквой "с" — так же, как на украинском языке, а не с двумя, как на русском. Такую рекомендацию министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на совместной пресс-конференции в этом городе дал её украинский коллега Дмитрий Кулеба, напомнив, что написание украинской столицы немцы привели к соответствию с местным вариантом.

"Я бы просил, чтобы так же поступили с названием "Одесса" и писали с одним "с", — цитирует слова своего министра украинское издание "Думская".

Бербок со своей стороны привела аргумент против такого написания: по правилам немецкого языка, предлагаемый Кулебой вариант будет читаться как "Одеза".