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Регион
3 ноября, 09:15

На Тайване заявили о втором убитом наёмнике в рядах ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились очередного наёмника из Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство республики (Central News Agency) со ссылкой на заявление заместителя официального представителя внешнеполитического ведомства частично признанной республики Сяо Гуанвэя.

По словам дипломата, смерть иностранца подтвердили в «Интернациональном легионе». Уточняется, что это уже второй наёмник из Тайваня, которой не смог выжить в бою в рядах украинских войск.

Воевавший на стороне ВСУ шведский наёмник погиб на Украине
Воевавший на стороне ВСУ шведский наёмник погиб на Украине

А ранее Life.ru писал, что наёмник из Северной Ирландии ликвидирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Иностранный специалист долгое время лишь обучал украинских бойцов, однако затем сам примкнул к ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Дарья Нарыкова
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