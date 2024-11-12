Появилось ужасающее видео, как экипаж ВСУ расстрелял мирных жителей из танка Leopard

Украинский танк Leopard 2, покидая позиции в результате наступления ВС РФ, расстрелял мирных жителей села Дальнее в ДНР. Страшное видео опубликовала в телеграм-канале Народная милиция ДНР.

Экипаж танка «Леопард 2» расстрелял дом с мирными жителями. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Местные жители въезжают на территорию дома на машине. При этом невооружённым глазом видно, что мужчины и женщина — мирные жители. Но экипаж украинского танка «Леопард 2» это не остановило. Бойцы практически вплотную подъехали к дому и открыл огонь.