Появилось ужасающее видео, как экипаж ВСУ расстрелял мирных жителей из танка Leopard
Народная милиция показала видео, как танк ВСУ расстрелял мирных жителей в ДНР
Украинский танк Leopard 2, покидая позиции в результате наступления ВС РФ, расстрелял мирных жителей села Дальнее в ДНР. Страшное видео опубликовала в телеграм-канале Народная милиция ДНР.
Экипаж танка «Леопард 2» расстрелял дом с мирными жителями. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
Местные жители въезжают на территорию дома на машине. При этом невооружённым глазом видно, что мужчины и женщина — мирные жители. Но экипаж украинского танка «Леопард 2» это не остановило. Бойцы практически вплотную подъехали к дому и открыл огонь.
Силовики объяснили, что ВСУ совершили атаку во время побега из села Дальнее. Это в который раз доказывает преступления киевского режима и вооружённых националистических формирований Украины против простого народа, заметили в Народной милиции ДНР.
Ранее Life.ru рассказал, что российские военные разбомбили опорник ВСУ на подходе к Михайловке в ДНР перед её освобождением. В опорнике находились пять британских наёмников: двоих из них ликвидировали, троим удалось «под прикрытием оттуда выскользнуть». Об освобождении Михайловки Минобороны России сообщило 13 октября. Позже появились кадры, на которых российские военные подняли триколор над освобождённым населённым пунктом.
Telegram / Народная милиция ДНР