Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 10:43

ВСУ начали использовать американские снаряды для советской САУ «Пион»

По информации издания Bild, Вооруженные силы Украины начали использовать американские снаряды для советской самоходной артиллерийской установки «Пион».

Корреспондент посетил украинские позиции в районе Торецка и увидел 2С7 — самую тяжёлую действующую пушку в мире, весом 60 тонн и длиной ствола 12 метров. Эта установка была разработана в СССР в 1960-х годах для разрушения бетонных укреплений противника.

«Пион» стреляет снарядами калибра 203 мм, каждый из которых весит около 100 кг. Запасы таких снарядов у Украины иссякли ещё весной 2022 года, и с тех пор эти орудия не использовались. Однако недавно США передали Украине соответствующие снаряды, произведённые в 50-60-х годах для орудий М110 и М115.

Сводки СВО. Сатанисты бегут из Курской области, наступление в Запорожье, как ВСУ используют медиков, 13 ноября
Сводки СВО. Сатанисты бегут из Курской области, наступление в Запорожье, как ВСУ используют медиков, 13 ноября

Ранее сообщалось, что Швеция намерена отправить Украине два корабля береговой охраны и предоставить пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 миллиона долларов.

Обложка ©

Nickel nitride/ Wikipedia.org

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar