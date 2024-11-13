ВСУ начали использовать американские снаряды для советской САУ «Пион»

Корреспондент посетил украинские позиции в районе Торецка и увидел 2С7 — самую тяжёлую действующую пушку в мире, весом 60 тонн и длиной ствола 12 метров. Эта установка была разработана в СССР в 1960-х годах для разрушения бетонных укреплений противника.

«Пион» стреляет снарядами калибра 203 мм, каждый из которых весит около 100 кг. Запасы таких снарядов у Украины иссякли ещё весной 2022 года, и с тех пор эти орудия не использовались. Однако недавно США передали Украине соответствующие снаряды, произведённые в 50-60-х годах для орудий М110 и М115.