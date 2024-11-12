Российские военные взорвали ангар с 12 пикапами для запуска БПЛА под Николаевом

Российские военные сожгли ангар с военной техникой ВСУ на участке перегона от Николаева в сторону Октябрьского. Там ВСУшники хранили пикапы с турелями для запуска БПЛА и, непосредственно, сами дроны, сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Удар пришёлся как раз в середину ангара, где сдетонировали бочки с ГСМ и заряды для БПЛА. Николаевцы сообщали о нескольких пожарных, выехавших в том направлении и шести машинах «скорой помощи», — говорится в сообщениии.

В результате, по имеющимся данным, ВСУ опрометчиво лишили себя 12 пикапов для запуска беспилотников, а также четырёх военных. Ещё семеро человек ранено, информирует подпольщик.