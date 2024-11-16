Более трёх десятков беспилотников уничтожено ночью над регионами России
Минобороны: ПВО сбила 34 БПЛА над четырьмя регионами РФ и Крымом
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сорвали попытки ВСУ атаковать инфраструктуру российских регионов. По данным Минобороны, 34 вражеских беспилотника были сбиты над пятью областями, включая Крым.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.
Об уничтожении БПЛА в Брянской и Курской областях ранее сообщали губернаторы региона. Пострадавших и разрушений нет. В Калужской области при взрыве дрона повреждено остекление нескольких домов.
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