Более трёх десятков беспилотников уничтожено ночью над регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сорвали попытки ВСУ атаковать инфраструктуру российских регионов. По данным Минобороны, 34 вражеских беспилотника были сбиты над пятью областями, включая Крым.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.