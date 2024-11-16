Силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Курской областью

Силы ПВО в ночь на 16 ноября отбивают масштабную атаку украинских беспилотников самолётного типа в Курской области. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, после двух ночи уже удалось сбить 10 дронов.

«Наши бойцы ПВО отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после 2:00 часов ночи сбито уже 10 штук», — написал он в телеграм-канале.