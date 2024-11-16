В Брянской области сбили два вражеских дрона, пострадавших нет
Богомаз: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью
Два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — отметил губернатор.
Ранее над Брянской областью были перехвачены ещё четыре вражеских беспилотника. Также один украинский дрон сбили в Липецкой области.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016