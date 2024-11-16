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16 ноября, 00:52

В Брянской области сбили два вражеских дрона, пострадавших нет

Богомаз: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью

Два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — отметил губернатор.

Места падения частей БПЛА оцеплены на двух улицах кубанского Крымска
Места падения частей БПЛА оцеплены на двух улицах кубанского Крымска

Ранее над Брянской областью были перехвачены ещё четыре вражеских беспилотника. Также один украинский дрон сбили в Липецкой области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Анатолий Цейко
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