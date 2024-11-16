В Брянской области сбили два вражеских дрона, пострадавших нет

Два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — отметил губернатор.