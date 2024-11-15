Места падения частей БПЛА оцеплены на двух улицах кубанского Крымска
Экстренные службы в крымске. Обложка © Telegram / Сергей Лесь | глава Крымского района
В Крымске Краснодарского края экстренные службы оцепили две улицы из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом доложил глава района Сергей Лесь.
«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 15 ноября была предотвращена попытка террористической атаки, организованной киевским режимом с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Дроны сбивали над Кубанью, Крымом и Белгородчиной.