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Регион
15 ноября, 06:21

Места падения частей БПЛА оцеплены на двух улицах кубанского Крымска

Экстренные службы в крымске. Обложка © Telegram / Сергей Лесь | глава Крымского района

Экстренные службы в крымске. Обложка © Telegram / Сергей Лесь | глава Крымского района

В Крымске Краснодарского края экстренные службы оцепили две улицы из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом доложил глава района Сергей Лесь.

«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников», — говорится в сообщении.

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Почти 50 беспилотников атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани

Напомним, в ночь на 15 ноября была предотвращена попытка террористической атаки, организованной киевским режимом с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Дроны сбивали над Кубанью, Крымом и Белгородчиной.

Николай Рюмин
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