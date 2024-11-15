Места падения частей БПЛА оцеплены на двух улицах кубанского Крымска

В Крымске Краснодарского края экстренные службы оцепили две улицы из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом доложил глава района Сергей Лесь.

«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников», — говорится в сообщении.