Силы ПВО уничтожили за ночь 51 БПЛА над Кубанью, Крымом и Белгородчиной
В ночь на 15 ноября была предотвращена попытка террористической атаки, организованной киевским режимом с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Согласно данным Министерства обороны России в телеграм-канале, дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 51 украинский БПЛА.
Система ПВО уничтожила в общей сложности 36 дронов, летевших в сторону Краснодарского края, три беспилотника были перехвачены над Крымом, два — над Белгородской областью, а ещё 10 летательных устройств уничтожены в акватории Азовского моря.
Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал, как на самом деле атакуют ВСУ. По его словам, нападать украинские солдаты любили ночью. В этот период времени ничего не было видно и непонятно, откуда летит противник. Также Украина активно пыталась «выкурить» бойца различными способами, например, скидывала танковые мины.
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