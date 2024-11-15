Силы ПВО уничтожили за ночь 51 БПЛА над Кубанью, Крымом и Белгородчиной

В ночь на 15 ноября была предотвращена попытка террористической атаки, организованной киевским режимом с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Согласно данным Министерства обороны России в телеграм-канале, дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 51 украинский БПЛА.

Система ПВО уничтожила в общей сложности 36 дронов, летевших в сторону Краснодарского края, три беспилотника были перехвачены над Крымом, два — над Белгородской областью, а ещё 10 летательных устройств уничтожены в акватории Азовского моря.