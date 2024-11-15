Почти 50 беспилотников атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани
В Крымском районе Кубани системы ПВО сбили не менее 46 беспилотников украинской армии за ночь. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в телеграм-канале, уточнив, что жертв и разрушений не зафиксировано.
«За ночь над Крымским районом Кубани уничтожено 46 БПЛА, места падения обломков в Крымске оцеплены», — добавил Лесь.
По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырёх домовладений, повреждена крыша одного здания и автомобиль. Также беспилотники атаковали Красноармейский район. В станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома, а в другом домовладении выбиты стёкла. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
В ночь на 14 ноября силы ПВО работали в Курской и Белгородской областях. Всего было сбито два украинских беспилотника.
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