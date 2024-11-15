Почти 50 беспилотников атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани

В Крымском районе Кубани системы ПВО сбили не менее 46 беспилотников украинской армии за ночь. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в телеграм-канале, уточнив, что жертв и разрушений не зафиксировано.

«За ночь над Крымским районом Кубани уничтожено 46 БПЛА, места падения обломков в Крымске оцеплены», — добавил Лесь.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырёх домовладений, повреждена крыша одного здания и автомобиль. Также беспилотники атаковали Красноармейский район. В станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома, а в другом домовладении выбиты стёкла. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.