Сводки СВО. Наши штурмовики закрепились в Купянске, Киев перебрасывает азовцев в Донбасс, 15 ноября Хунта послала неонацистов стабилизировать ситуацию в Часовом Яре, ВСУ пропустили марш Армии России на Купянск и принялись грабить местное население — дайджест Life.ru. 14 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне действия СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 15 ноября

Группировка «Центр» освободила Вознесенку. Севернее российские войска взяли Григоровку и Петровку. Фиксируется продвижение к Успеновке. Удары продолжаются по тыловым районам Донбасса, где концентрируются ВСУ. В Славянске ракеты прилетели в общежитие Донбасского государственного педагогического университета. В здании могли находиться подразделения 18-й бригады Нацгвардии Украины. Отсюда они уезжали в Часов Яр.

В Часов Яр ранее была переброшена бригада спецназначения «Азов»*. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что неонацисты были направлены в фронтовой город для стабилизации обстановки. Их методом решения проблем на поле боя является устрашение других подразделений.

Свежие кадры с Северского направления. «Солнцепёк» не оставил ничего и никого на месте ПВД 54-й ОМБр противника. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Украинские радикалы замечены и в Торецке (Дзержинск), где у ВСУ тоже проблемы. Среди ликвидированных Валентина Нагорная, снимавшая видео о своих соратниках. Ещё одним уничтоженным нацистом стал Виктор Хетчиков. Его дрон поймал вблизи Торецка, в селе Леонидовка. Азовца* обвиняют в хаотичных обстрелах городов.

Курская область, 15 ноября

Потери ВСУ в Курской области продолжают расти. За последние сутки на российской территории последний приют нашли 430 боевиков. Вэсэушники сами сдаются в плен и рассказывают подробности вторжения.

Экипаж Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по скоплению личного состава и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— Я обманом попал в Курскую область. Сдался в плен. Нас не подготовили, ничему не научили. Нас отправили на мясо, — пояснил попавший в плен Дмитрий Мунтян, служивший в 17-й танковой бригаде.

«Два майора» утверждают, что ВСУ бросают в бой резервы. Среди техники, которую заметили в Курской области, английский танк Challenger 2. Его уничтожили с помощью дрона.

Харьковская область, 15 ноября

ВС РФ вошли в Купянск. Штурмовикам удалось закрепиться на окраинах и ликвидировать опорный пункт ВСУ, откуда велось наблюдение за российскими войсками. Украинские источники заявляют, что Армия России достигла улицы Некрасова и Сватовской улицы. Бойцам удалось занять ряд зданий. Таким образом дорога на Кучеровку и Петропавловку, где до сих пор есть силы противника, может быть обрезана, а значит, снабжение и ротация будут прерваны.

Разнос очередного ПВД 10-й ОГШБр ВСУ «Эдельвейс» в районе Звановки. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

— Пока говорить о полном контроле левобережного Купянска преждевременно. Первые подразделения дерзко влетели на броне, десант высадился и сейчас держит оборону, — сообщил военный корреспондент Александр Коц, напомнив о важности налаживания логистики.

Успехи русских войск в Купянском районе порождают агрессию боевиков к мирным жителям. По информации ВГА Харьковской области, всех, кто отказывается эвакуироваться, избивают, грабят, а мужчин вывозят в неизвестном направлении. Считается, что они ждут возвращение России.

Что говорят в ВСУ об Армии России

Аэроразведчик Александр Солонько рассказал украинским пропагандистам о тактике ВС РФ и реальном положении дел на фронте. Он заявил, что действия российского командования не поддаются анализу.

— Россияне спешат и принципиально стараются не снижать темпа, видя наши проблемы и окно возможностей, пока можно двигаться дальше в высоком темпе, — отметил Солонько.

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью системы «Земледелие» срывают ротацию противника. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, «зелёнки» уже нет, что должно было затруднить скрытное передвижение, но ситуация иная. Штурмовики идут вдоль железной дороги, прикрываясь широкими лесополосами и укреплениями ВСУ. Солонько жалуется, что иногда русские бойцы идут прямо полями.

На сегодняшний день российские войска имеют преимущество по всем показателям, считает боевик. Если так и дальше пойдёт, то флаг России будет поднят над Днепропетровском.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Даниил Черных