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Регион
14 ноября, 06:08

«Азов»* переброшен под Часов Яр с карательной миссией из-за угрозы прорыва Армии России

Марочко: ВСУ перебросили «Азов»* под Часов Яр из-за угрозы прорыва Армии России

Командование украинской армии перебросило головорезов нацбатальона «Азов»* в район города Часов Яр Донецкой Народной Республики в попытке сдержать оборону из-за угрозы прорыва российских войск. Об этом узнал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

«В район населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения «Азов»*. В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей ВФУ. Исходя из практики, данная задача будет в большей степени выполняться за счёт карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВФУ», – объяснил офицер в запасе.

Марочно считает, что после прибытия «Азова»* ожидать следует также усиления использования тяжёлых ударных БПЛА «Баба-яга» в данном районе. Они стали «визитной карточкой» украинских националистов, заметил эксперт.

Раненые бойцы «Азова»* гниют заживо, пожираемые клопами и вшами в медпунктах
Раненые бойцы «Азова»* гниют заживо, пожираемые клопами и вшами в медпунктах

Ранее бойцы штурмовых отрядов Российской армии сообщили, что украинские военнослужащие маскируют мины, из-за чего их становится трудно отличить от веток деревьев. При тщательном осмотре можно заметить на них скотч древесного цвета и тротиловую шашку внутри.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Telegram / Азов*

Андрей Бражников
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