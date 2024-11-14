Армия России освободила Вознесенку в ДНР

Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября

Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября

А ранее глава ДНР Денис Пушилин, посетивший Угледар, сообщил о серьёзных разрушениях в городе, который был освобожден в начале октября. По его словам, там не осталось ни одного целого здания.