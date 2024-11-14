Армия России освободила Вознесенку в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 14 ноября Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление вглубь обороны противника и освободили населённый пункт Вознесенка», — говорится в заявлении.
Вознесенка находится в Старобешевском районе.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин, посетивший Угледар, сообщил о серьёзных разрушениях в городе, который был освобожден в начале октября. По его словам, там не осталось ни одного целого здания.
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