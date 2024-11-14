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14 ноября, 09:14

Армия России освободила Вознесенку в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 14 ноября Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление вглубь обороны противника и освободили населённый пункт Вознесенка», — говорится в заявлении.

Вознесенка находится в Старобешевском районе.

Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября
Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября

А ранее глава ДНР Денис Пушилин, посетивший Угледар, сообщил о серьёзных разрушениях в городе, который был освобожден в начале октября. По его словам, там не осталось ни одного целого здания.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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