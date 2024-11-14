Наши парни взяли первый опорник ВСУ в Купянске
SHOT: ВС РФ захватили первый опорник ВСУ в Купянске
Российские войска взяли первый опорник ВСУ в Купянске Харьковской области. По данным SHOT, десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе, захватил тот самый опорник, из которого наблюдали и передавали данные о продвижении российских военнослужащих на этом направлении.
Это позволило на некоторое время «обрубить связь» со штабом командования ВСУ. Находившиеся в этом квадрате украинские военные остались без координации и дальнейших приказов и были уничтожены. Подразделениям ВС РФ удалось закрепиться в городе.
Также, по данным SHOT, полностью освобождён населенный пункт Синьковка, также идёт зачистка территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.
Напомним, 11 ноября военкоры сообщили, что ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска Харьковской области.
Минобороны РФ