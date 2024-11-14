«Стреляли в панике»: Удерживавший опорник герой СВО рассказал, как на самом деле атакуют ВСУ
Сапёр Алиев: ВСУ на Запорожском направлении были на панике и постоянно стреляли
Украина продолжает в панике обстреливать российских солдат, которые защищают наши территории от врага. Все попытки киевского режима взять их штурмом — заканчиваются провалом. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик – сапёр ВС РФ Закарья Алиев, который уже обрёл популярность в Сети.
«В панике они стреляли. Они всей толпой гранатами закидывали сразу, всё расстреливали», — рассказал боец.
По словам военнослужащего, нападать ВСУ любили ночью. В этот период времени ничего не было видно и непонятно, откуда летит противник. Также Украина активно пыталась «выкурить» бойца различными способами, например, скидывала танковые мины. Из-за подобных атак откапываться сапёру приходилось до утра.
«Бояться их (противника, — Прим. Life.ru) резона никакого нет. Чего я больше всего остерегался — неба и земли. Это либо мины, либо «птички», дроны. Всё. А (если, — Прим. Life.ru) на них напасть, они убегали от меня. Они в кучу собирались, хотели толпой нападать, но я отстреливался от них», — рассказал Алиев.
Разведчик отметил, что смог бы держать опору до конца и, наверное, враг просто не понимал, что против них сражается один человек, а не целая армия.
Напомним, что подвиг 28-летнего военнослужащего Закарьи Алиева стал настоящей сенсацией в сети. Солдат целых три недели смог продержать опорный пункт ВСУ без еды и воды, после того как его подразделение попало под артиллерийский огонь. Кстати, мама Алиева вообще не знала о местоположении сына. Женщина думала, что он работает охранником. О подвиге бойца уже высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он сравнил солдата с героем романа Бориса Васильева «В списках не значился».
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