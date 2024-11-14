«Стреляли в панике»: Удерживавший опорник герой СВО рассказал, как на самом деле атакуют ВСУ

Украина продолжает в панике обстреливать российских солдат, которые защищают наши территории от врага. Все попытки киевского режима взять их штурмом — заканчиваются провалом. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик – сапёр ВС РФ Закарья Алиев, который уже обрёл популярность в Сети.

«В панике они стреляли. Они всей толпой гранатами закидывали сразу, всё расстреливали», — рассказал боец.

По словам военнослужащего, нападать ВСУ любили ночью. В этот период времени ничего не было видно и непонятно, откуда летит противник. Также Украина активно пыталась «выкурить» бойца различными способами, например, скидывала танковые мины. Из-за подобных атак откапываться сапёру приходилось до утра.

«Бояться их (противника, — Прим. Life.ru) резона никакого нет. Чего я больше всего остерегался — неба и земли. Это либо мины, либо «птички», дроны. Всё. А (если, — Прим. Life.ru) на них напасть, они убегали от меня. Они в кучу собирались, хотели толпой нападать, но я отстреливался от них», — рассказал Алиев.