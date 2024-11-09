Боец ВС РФ три недели в одиночку оборонял опорный пункт, питаясь только луком

28-летний российский военнослужащий Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал опорный пункт, находясь без пищи и воды, после того как его штурмовая группа попала под плотный обстрел и прекратила выходить на связь. Первоначально всех бойцов считали погибшими, но вскоре выяснилось, что один из них выжил.

Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал опорный пункт, находясь без пищи и воды. Видео © Telegram / Рогозин

На кадрах с дрона, которые опубликовал в своём телеграм-канале сенатор Дмитрий Рогозин, видно, как Алиеву сбрасывают небольшие запасы продовольствия и бутылку воды, на которую он указывает жестами. В ожидании помощи солдат питался лишь луком, найденным на бывших позициях противника.

Сейчас Алиева эвакуировали в госпиталь, где он проходит лечение от истощения, его состояние врачи оценивают как стабильное.