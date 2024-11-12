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Регион
12 ноября, 19:35

Военные показали, как связывались с сапёром Алиевым, державшим опорник ВСУ

Российские военнослужащие показали, как связывались с сапёром Закарьей Алиевым, который три недели удерживал опорник ВСУ в одиночку. Его инструктировали, сбрасывая бутылки с записями в окоп.

Дрон ВС РФ сбрасывает Закарье Алиеву бутылку с инструкцией. Видео © Telegram / IZ.RU

На опубликованных газетой «Известия» кадрах можно увидеть, как российский коптер роняет в окоп к сапёру бутылку с запиской. Боец находит её после падения и показывает дрону лист бумаги.

«На следующем заходе покажи ещё раз лист. Будет другая птичка с хорошей оптикой. Если есть рация, выходи на связь...» — дальше надпись не видна.

«Живём-выживаем»: Боец ВС РФ записал ролик из окопа, который в одиночку удерживал 3 недели
«Живём-выживаем»: Боец ВС РФ записал ролик из окопа, который в одиночку удерживал 3 недели

Напомним, что 28-летний сапёр из Дагестана Закарья Алиев три недели в одиночку держал опорник ВСУ без еды и воды, после того как его подразделение попало под артиллерийский обстрел и связь с ними прервалась. Мать бойца вообще не была в курсе о том, что её сын поехал в зону проведения спецоперации и считала, что он работает охранником.

Обложка ©

Telegram / IZ.RU

Юрий Лысенко
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