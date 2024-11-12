Военные показали, как связывались с сапёром Алиевым, державшим опорник ВСУ

Российские военнослужащие показали, как связывались с сапёром Закарьей Алиевым, который три недели удерживал опорник ВСУ в одиночку. Его инструктировали, сбрасывая бутылки с записями в окоп.

Дрон ВС РФ сбрасывает Закарье Алиеву бутылку с инструкцией. Видео © Telegram / IZ.RU

На опубликованных газетой «Известия» кадрах можно увидеть, как российский коптер роняет в окоп к сапёру бутылку с запиской. Боец находит её после падения и показывает дрону лист бумаги.