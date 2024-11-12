«Живём-выживаем»: Боец ВС РФ записал ролик из окопа, который в одиночку удерживал 3 недели
В Сеть выложили ролик, записанный 3 недели выживавшим в окопе ВСУ сапёром ВС РФ
Сапёр ВС РФ Закарья Алиев снял видео из траншеи, которую в одиночку удерживал около трёх недель. На записи он рассказывает, как пытался привлечь к себе внимание пролетающих над его укрытием дронов, чтобы ему сбросили припасы. Российские военкоры распространяют ролик в Сети.
Ролик, записанный Закарьей Алиевым в опорнике ВСУ. Видео © Telegram / WarGonzo
«Доброе утро! Я уже не знаю, что делать. Я внаглую просто стою вот здесь, возле этого кладбища. Всё вокруг разрушено, уничтожено. Я в этой яме стоял, мало ли — вдруг кто-то что-то подкинет. Что удивительно: ни им, ни нашим как будто я не интересен. Они меня видят и мимо пролетают. [Обращается к пролетающему дрону]: Ну что ты вжик-вжикаешь, пойди сюда что-нибудь подкинь! Так и живём-выживаем», — рассказывает Алиев в ролике.
Примечательно, что в отчаянной ситуации военнослужащий не поддался панике. Такой можно сделать вывод по его манере речи, выражению лица и тому с каким юмором он относится к собственному, казалось бы, безвыходному положению.
Напомним, 28-летний сапёр из Дагестана Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку занимал опорный пукнт ВСУ. У него с собой не было ни воды, ни еды, а питаться приходилось луком, мешок которого боец нашёл на позициях противника. Попал он туда после того как в ходе операции его штурмовое подразделение попало под плотный артиллерийский обстрел и связь с товарищами прервалась. Мама Закарьи даже не знала о том, что сын сражается в зоне СВО, будучи уверенной, что он работает охранником.
Telegram / WarGonzo