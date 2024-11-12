Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели

Опубликованы кадры эвакуации российского военнослужащего Закарьи Алиева, в течение трёх недель в одиночку удерживавшего опорник ВСУ на Запоржском направлении. Видео обнародовали наши коллеги из RT.

Кадры захвата Закарьей Алиевым опорника ВСУ и его эвакуация. Видео © Telegram / RT на русском

Первая часть ролика показывает, как преследуемый украинскими дронами боец из Дагестана бежит к брошенным противником траншеям. Спустя несколько секунд после того как Алиев спрыгивает в спасительный окоп, в смертельной близости от него рвётся сброшенная с БПЛА взрывчатка.

Во второй половине видео показан сам процесс эвакуации — бойца сперва вывели дронами до российских позиций, а уже там его подхватил товарищ на кроссовом мотоцикле. На технике они пересекли поле и добрались до лесополосы. Во время езды под задним колесом байка что-то рвануло, но это не помешало нашим бойцам доехать до точки назначения.