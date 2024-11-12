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12 ноября, 14:29

Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели

Опубликованы кадры эвакуации российского военнослужащего Закарьи Алиева, в течение трёх недель в одиночку удерживавшего опорник ВСУ на Запоржском направлении. Видео обнародовали наши коллеги из RT.

Кадры захвата Закарьей Алиевым опорника ВСУ и его эвакуация. Видео © Telegram / RT на русском

Первая часть ролика показывает, как преследуемый украинскими дронами боец из Дагестана бежит к брошенным противником траншеям. Спустя несколько секунд после того как Алиев спрыгивает в спасительный окоп, в смертельной близости от него рвётся сброшенная с БПЛА взрывчатка.

Во второй половине видео показан сам процесс эвакуации — бойца сперва вывели дронами до российских позиций, а уже там его подхватил товарищ на кроссовом мотоцикле. На технике они пересекли поле и добрались до лесополосы. Во время езды под задним колесом байка что-то рвануло, но это не помешало нашим бойцам доехать до точки назначения.

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Напомним, о подвиге 28-летнего военнослужащего Закарьи Алиева стало известно на днях. Он три недели держал опорный пункт ВСУ без еды и воды, после того как его подразделение попало под плотный артиллерийский огонь. К слову, его мама даже не знала, что сын отправился в зону проведения спецоперации — думала, что Закарья работает охранником. Как призналась женщина, ей сообщали о гибели сына, но она до последнего не верила. Оказалось, не зря.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Юрий Лысенко
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