Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели
Опубликованы кадры эвакуации российского военнослужащего Закарьи Алиева, в течение трёх недель в одиночку удерживавшего опорник ВСУ на Запоржском направлении. Видео обнародовали наши коллеги из RT.
Кадры захвата Закарьей Алиевым опорника ВСУ и его эвакуация. Видео © Telegram / RT на русском
Первая часть ролика показывает, как преследуемый украинскими дронами боец из Дагестана бежит к брошенным противником траншеям. Спустя несколько секунд после того как Алиев спрыгивает в спасительный окоп, в смертельной близости от него рвётся сброшенная с БПЛА взрывчатка.
Во второй половине видео показан сам процесс эвакуации — бойца сперва вывели дронами до российских позиций, а уже там его подхватил товарищ на кроссовом мотоцикле. На технике они пересекли поле и добрались до лесополосы. Во время езды под задним колесом байка что-то рвануло, но это не помешало нашим бойцам доехать до точки назначения.
Напомним, о подвиге 28-летнего военнослужащего Закарьи Алиева стало известно на днях. Он три недели держал опорный пункт ВСУ без еды и воды, после того как его подразделение попало под плотный артиллерийский огонь. К слову, его мама даже не знала, что сын отправился в зону проведения спецоперации — думала, что Закарья работает охранником. Как призналась женщина, ей сообщали о гибели сына, но она до последнего не верила. Оказалось, не зря.
Telegram / RT на русском