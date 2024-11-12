Думала, работает охранником: Герой СВО из Дагестана уехал биться с врагом в тайне от матери

Боец ВС РФ из Дагестана, который три недели в одиночку оборонял опорный пункт в зоне СВО, даже не говорил своей матери о том, что уехал на фронт. Всё это время женщина думала, что сын работает охранником. Об этом она рассказала в RT.

28-летний Закарья Алиев уехал в зону СВО в тайне от мамы Халисат. Военнослужащий однажды всё-таки прислал ей фотографию в военной форме, но успокоил, что камуфляж выдали на работе на время обучения охранников стрельбе. Через некоторое время Халисат получила голосовое сообщение от сослуживца сына. В нём было сказало о смерти Закарьи, но она не поверила и была уверена, что сын жив.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: «Я не принимаю их! Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — говорит Халисат.

О том, что с Закарьёй всё отлично, мать узнала недавно от него самого. Сын позвонил ей с незнакомого номера и сказал лишь, что жив, лежит в госпитале и «звонить пока не надо».

По словам матери, Закарья всегда был скрытным человеком и постоянно доделывал задуманное до конца. Отговорить его от решения было невозможно. Дома вместе с мамой его также ждут две старшие сестры и очень гордятся братом.