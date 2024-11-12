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12 ноября, 14:14

Думала, работает охранником: Герой СВО из Дагестана уехал биться с врагом в тайне от матери

Боец ВС РФ, оборонявший опорный пункт 3 недели, не сказал маме о поездке на СВО

Боец ВС РФ Закарья Алиев. Обложка © Telegram / RT

Боец ВС РФ Закарья Алиев. Обложка © Telegram / RT

Боец ВС РФ из Дагестана, который три недели в одиночку оборонял опорный пункт в зоне СВО, даже не говорил своей матери о том, что уехал на фронт. Всё это время женщина думала, что сын работает охранником. Об этом она рассказала в RT.

28-летний Закарья Алиев уехал в зону СВО в тайне от мамы Халисат. Военнослужащий однажды всё-таки прислал ей фотографию в военной форме, но успокоил, что камуфляж выдали на работе на время обучения охранников стрельбе. Через некоторое время Халисат получила голосовое сообщение от сослуживца сына. В нём было сказало о смерти Закарьи, но она не поверила и была уверена, что сын жив.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: «Я не принимаю их! Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — говорит Халисат.

О том, что с Закарьёй всё отлично, мать узнала недавно от него самого. Сын позвонил ей с незнакомого номера и сказал лишь, что жив, лежит в госпитале и «звонить пока не надо».

По словам матери, Закарья всегда был скрытным человеком и постоянно доделывал задуманное до конца. Отговорить его от решения было невозможно. Дома вместе с мамой его также ждут две старшие сестры и очень гордятся братом.

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Напомним, что известность Закарья Алиев получил после того, как три недели в одиночку удерживал опорный пункт. У солдата не было ни еды, ни воды. Единственное, чем он питался — луком, найденным на бывших позициях противника. Изначально все думали, что боец погиб, но вскоре выяснилось, что он выжил. Сейчас Алиев проходит лечение от истощения, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Наталья Афонина
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