Глава Дагестана сравнил бойца СВО Алиева с героем романа «В списках не значился»

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил героизм Закарьи Алиева — участника специальной военной операции, который три недели самостоятельно сдерживал атаки противника на Запорожском фронте. Чиновник сравнил его с Николаем Плужниковым, героем романа Бориса Васильева «В списках не значился», который, несмотря на потерю основного состава, продолжал защищать Брестскую крепость.

Меликов позвонил матери участника СВО. Видео © Telegram / Сергей Меликов

«Сапёр-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Смело могу назвать его героем!… Закарья напомнил мне героя романа Бориса Васильева «В списках не значился»», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Он также сообщил, что после успешной атаки на вражеский опорный пункт Алиев остался единственным на позиции. Боец защищал пункт без пищи и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг почти ежедневно обстреливал его, но дагестанец не только защищался, но и сам нападал на противника. Спустя несколько недель такого сопротивления он привлёк внимание российских военнослужащих. Хотя они не могли подойти ближе, им удалось сбросить ему продовольствие и отогнать вражеские дроны. Следуя за российскими беспилотниками, Закарья преодолел минное поле и вернулся к своим.