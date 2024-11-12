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12 ноября, 15:48

Глава Дагестана сравнил бойца СВО Алиева с героем романа «В списках не значился»

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил героизм Закарьи Алиева — участника специальной военной операции, который три недели самостоятельно сдерживал атаки противника на Запорожском фронте. Чиновник сравнил его с Николаем Плужниковым, героем романа Бориса Васильева «В списках не значился», который, несмотря на потерю основного состава, продолжал защищать Брестскую крепость.

Меликов позвонил матери участника СВО. Видео © Telegram / Сергей Меликов

«Сапёр-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Смело могу назвать его героем!… Закарья напомнил мне героя романа Бориса Васильева «В списках не значился»», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Он также сообщил, что после успешной атаки на вражеский опорный пункт Алиев остался единственным на позиции. Боец защищал пункт без пищи и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг почти ежедневно обстреливал его, но дагестанец не только защищался, но и сам нападал на противника. Спустя несколько недель такого сопротивления он привлёк внимание российских военнослужащих. Хотя они не могли подойти ближе, им удалось сбросить ему продовольствие и отогнать вражеские дроны. Следуя за российскими беспилотниками, Закарья преодолел минное поле и вернулся к своим.

Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели
Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели

Напомним, о подвиге 28-летнего военнослужащего Закарьи Алиева стало известно на днях. Он три недели держал опорный пункт ВСУ без еды и воды, после того как его подразделение попало под плотный артиллерийский огонь. К слову, его мама даже не знала, что сын отправился в зону проведения спецоперации — думала, что Закарья работает охранником. Как призналась женщина, ей сообщали о гибели сына, но она до последнего не верила. Оказалось, не зря.

Обложка ©

Telegram / RT

Александра Мышляева
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