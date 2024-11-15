Пять украинских БПЛА перехвачены над двумя российскими регионами

Украинский дрон сбит силами ПВО в Липецкой области на фоне объявленной воздушной тревоги. Ещё четыре вражеских беспилотника перехвачены над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Липецкой области < > Четыре украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Тем временем губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о введении в области режима воздушной опасности. Глава Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, уточнил, что пострадавших и разрушений нет.