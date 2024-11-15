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15 ноября, 20:19

Пять украинских БПЛА перехвачены над двумя российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили пять БПЛА над Липецкой и Брянской областью

Украинский дрон сбит силами ПВО в Липецкой области на фоне объявленной воздушной тревоги. Ещё четыре вражеских беспилотника перехвачены над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Липецкой области < > Четыре украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Тем временем губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о введении в области режима воздушной опасности. Глава Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

МО РФ: Над территорией Воронежской области сбиты четыре беспилотника
МО РФ: Над территорией Воронежской области сбиты четыре беспилотника

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников в Орловской и Курской областях. Объекты были уничтожены средствами ПВО. В результате атак никто не пострадал.

Оксана Попова
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